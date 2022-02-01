01.02.2022 (05:00)

Учащихся Суворовского училища в Екатеринбурге впервые провакцинировали от коронавируса



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Учащихся Суворовского училища в Екатеринбурге впервые провакцинировали от коронавируса

Воспитанников Суворовского военного училища в Екатеринбурге впервые провакцинировали от коронавируса. Иммунизация учащихся прошла на базе одной из городских поликлиник уральской столицы. Впервые привились вакциной около 50 учащихся девятого класса.

Вакцинация суворовцев проводилась на добровольной основе и при наличии письменного согласия от родителей. Перед введением вакцины врачи в обязательном порядке измерили температуру и проконсультировали молодых людей по интересующим их вопросам, а также рассказали о возможных побочных эффектах и противопоказаниях.

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