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01.02.2022 (05:00)

Учащихся Суворовского училища в Екатеринбурге впервые провакцинировали от коронавируса

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Воспитанников Суворовского военного училища в Екатеринбурге впервые провакцинировали от коронавируса. Иммунизация учащихся прошла на базе одной из городских поликлиник уральской столицы. Впервые привились вакциной около 50 учащихся девятого класса. 

Вакцинация суворовцев проводилась на добровольной основе и при наличии письменного согласия от родителей. Перед введением вакцины врачи в обязательном порядке измерили температуру и проконсультировали молодых людей по интересующим их вопросам, а также рассказали о возможных побочных эффектах и противопоказаниях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Медицина , COVID-19
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