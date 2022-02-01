01.02.2022 (05:00)
Учащихся Суворовского училища в Екатеринбурге впервые провакцинировали от коронавируса
Воспитанников Суворовского военного училища в Екатеринбурге впервые провакцинировали от коронавируса. Иммунизация учащихся прошла на базе одной из городских поликлиник уральской столицы. Впервые привились вакциной около 50 учащихся девятого класса.
Вакцинация суворовцев проводилась на добровольной основе и при наличии письменного согласия от родителей. Перед введением вакцины врачи в обязательном порядке измерили температуру и проконсультировали молодых людей по интересующим их вопросам, а также рассказали о возможных побочных эффектах и противопоказаниях.
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