01.02.2022 (03:00)

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе обеспечили безопасное посещение паломникам и сами посетили монастырский комплекс Амарас



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы в Нагорном Карабахе обеспечили безопасное посещение паломникам и сами посетили монастырский комплекс Амарас

Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасное посещение паломникам из Армении и сами посетили один из древнейших монастырских комплексов Амарас в Нагорном Карабахе.

Российские миротворцы приняли участие в информационном туре по уникальному комплексу, на которой рассказали об истории создания и существования монастыря. В ходе экскурсии военнослужащие побывали во всех храмах комплекса, внутри монастыря, снаружи и сверху обошли стены крепости.

Монастырь Амарас основан в начале IV в., также является одним из раннесредневековых христианских монастырей и расположен на территории Мартунинского района Нагорного Карабаха. В средневековой Армении имел статус известного религиозного и культурного центра.

На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице