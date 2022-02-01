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01.02.2022 (03:00)

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе обеспечили безопасное посещение паломникам и сами посетили монастырский комплекс Амарас

Фото Видео

Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасное посещение паломникам из Армении и сами посетили один из древнейших монастырских комплексов Амарас в Нагорном Карабахе.

Российские миротворцы приняли участие в информационном туре по уникальному комплексу, на которой рассказали об истории создания и существования монастыря. В ходе экскурсии военнослужащие побывали во всех храмах комплекса, внутри монастыря, снаружи и сверху обошли стены крепости.

Монастырь Амарас основан в начале IV в., также является одним из раннесредневековых христианских монастырей и расположен на территории Мартунинского района Нагорного Карабаха. В средневековой Армении имел статус известного религиозного и культурного центра.

На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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