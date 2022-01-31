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31.01.2022 (23:30)

В ходе масштабных учений РВСН в Ивановской области своевременно обнаружены и уничтожены «условные диверсионно-разведывательные группы»

Стратегические ракетчики Тейковского ракетного соединения в Ивановской области в ходе масштабных учений отрабатывают обширный перечень задач и вводных, в том числе совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию «условным диверсионным формированиям».

По замыслу поступившей вводной, «условные диверсионные группы» провели минирование маршрутов боевого патрулирования.

В позиционном районе для разведки маршрутов боевого патрулирования и обнаружения «условных диверсионных групп», ведения инженерной и химической разведки, были применены беспилотные летательные аппараты (БПЛА). «Условные диверсионные разведывательные группы» были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям, и своевременно нейтрализованы. «Условным диверсионным группам», превосходящим по численности подразделения охраны и обороны, не удалось сорвать подготовку расчетов к выполнению учебно-боевой задачи.

В настоящее время в позиционных районах соединений проводятся мероприятия по усилению разведки и наращиванию охраны и маскировки.

Стратегические ракетчики применили современные образцы специальной техники войск РХБ защиты для маскировки аэрозолями полевого района. С помощью станции АРС-14 КМ была создана непроницаемая аэрозольная завеса для скрытого перемещения подразделений РВСН. Техника частей, подразделений охраны и обеспечения незаметно сменила район благодаря густому аэрозольному облаку, которое создали машины АРС-14 КМ.

В ходе учения стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

На учение привлечено около 1000 военнослужащих, задействовано более 100 единиц техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Боевая подготовка , Антитеррор
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