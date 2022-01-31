31.01.2022 (21:30)
Новосибирские ракетчики провели первую тренировку по полетам беспилотного летательного аппарата
Новосибирские ракетчики в ходе подготовки к соревнованиям провели первую тренировку по полетам беспилотного летательного аппарата (БпЛА). В феврале в дивизии стартует конкурс на лучший расчет БпЛА в отборочном этапе, среди расчетов ракетного соединения в рамках Всеармейского конкурса «Соколиная охота».
В ходе отборочного этапа в соревновании примут участие расчеты из подразделений охраны и обороны ракетного соединения, на вооружении которых находятся боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М», оснащенные БпЛА «Элерон-3».
В ходе конкурса расчеты БпЛА продемонстрируют свои навыки в ведении воздушной разведки местности с целью обнаружения условной диверсионно-разведывательной группы для отслеживания ее действий в реальном времени.
Лучшему расчету будет предоставлена возможность принять участие в следующем этапе конкурса, проводимого в масштабе Омского ракетного объединения.