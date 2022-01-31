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31.01.2022 (21:30)

Новосибирские ракетчики провели первую тренировку по полетам беспилотного летательного аппарата

Новосибирские ракетчики в ходе подготовки к соревнованиям провели первую тренировку по полетам беспилотного летательного аппарата (БпЛА).  В феврале в дивизии стартует конкурс на лучший расчет БпЛА в отборочном этапе, среди расчетов ракетного соединения в рамках Всеармейского конкурса «Соколиная охота».

В ходе отборочного этапа в соревновании примут участие расчеты из подразделений охраны и обороны ракетного соединения, на вооружении которых находятся боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М», оснащенные БпЛА «Элерон-3».

В ходе конкурса расчеты БпЛА продемонстрируют свои навыки в ведении воздушной разведки местности с целью обнаружения условной диверсионно-разведывательной группы для отслеживания ее действий в реальном времени.

Лучшему расчету будет предоставлена возможность принять участие в следующем этапе конкурса, проводимого в масштабе Омского ракетного объединения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Боевая подготовка , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) , Соколиная охота
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