31.01.2022 (21:00)
В Бурятии продолжается добровольная ревакцинация военнослужащих гвардейского соединения ВДВ
В Улан-Удэнском гвардейском десантно-штурмовом соединении продолжается плановая, добровольная ревакцинация от новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Ревакцинацию проходят не только военнослужащие, но и члены их семей, а также гражданский персонал воинской части.
Перед процедурой вакцинируемые проходят медицинский осмотр с проведением термометрии, специалисты медицинской службы проводят информирование о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека.
Ревакцинация граждан, получивших полный курс вакцины, проводится в соответствии с решением главы и оперативного штаба минобороны России по предупреждению распространения в Вооруженных Силах COVID-19.
В целях профилактики заражения весь личный состав по прибытию на службу в обязательном порядке проходит медицинский осмотр с замером температуры тела, что позволяет не допустить занос и дальнейшее распространение инфекции в воинском коллективе.