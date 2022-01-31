31.01.2022 (21:00)

В Бурятии продолжается добровольная ревакцинация военнослужащих гвардейского соединения ВДВ

В Улан-Удэнском гвардейском десантно-штурмовом соединении продолжается плановая, добровольная ревакцинация от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Ревакцинацию проходят не только военнослужащие, но и члены их семей, а также гражданский персонал воинской части.

Перед процедурой вакцинируемые проходят медицинский осмотр с проведением термометрии, специалисты медицинской службы проводят информирование о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека.

Ревакцинация граждан, получивших полный курс вакцины, проводится в соответствии с решением главы и оперативного штаба минобороны России по предупреждению распространения в Вооруженных Силах COVID-19.

В целях профилактики заражения весь личный состав по прибытию на службу в обязательном порядке проходит медицинский осмотр с замером температуры тела, что позволяет не допустить занос и дальнейшее распространение инфекции в воинском коллективе.

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