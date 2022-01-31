31.01.2022 (22:00)

Военные моряки в Санкт-Петербурге ознакомились с выставкой Центрального военно-морского музея «Художник-маринист Александр Ефимов. 1905–1964»

В соответствии с указаниями главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова об активизации военно-исторической работы в Военно-Морском Флоте, военные моряки структурных подразделений Главного командования ВМФ и курсанты военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга ознакомились с выставкой Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого «Художник-маринист Александр Ефимов. 1905–1964».

В Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого открылась выставка, посвященная жизни и творчеству одного из первых руководителей Студии художников-маринистов.

В 1936 году Ефимов окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина с присвоением специальности художник­живописец. С 1953 по 1963 год работал в Ленинградской группе художников­-маринистов. Член Ленинградского Союза художников. В 1949 году ему была присвоена ученая степень кандидата искусствоведения. С 1937 по 1938 год преподавал в Ленинградской средней художественной школе, в 1944–1952 годах, в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина.

Кульминацией творческой жизни А. А. Ефимова стала работа в Студии художников-маринистов, созданной по приказу от 10 сентября 1952 года военно-морского министра, адмирала Н. Г. Кузнецова. В 1953 году ее возглавил Александр Ефимов.

В 1950-е годы А. А. Ефимов написал множество монументальных картин, связанных с Военно-­Морским Флотом: «Моряки в боях за Будапешт», «Высадка десанта», «Цель накрыта». Значимым произведением данного периода стала картина «Участие моряков Онежской флотилии в освобождении Петрозаводска 29 июня 1944 года» из собрания Центрального военно­-морского музея. Для создания этого произведения художник выезжал в Петрозаводск для знакомства с местами боев Онежской флотилии 29 июня 1944 г. На картине изображен момент подхода катеров к пристани Петрозаводска. В сложной композиции на переднем плане изображен катер, подходящий к задымленному пирсу, по которому бегут высадившиеся моряки.

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