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31.01.2022 (20:30)

В Минобороны обсудили вопросы поддержания правопорядка и воинской дисциплины в гарнизонах

В Министерстве обороны Российской Федерации прошел круглый стол, посвященный вопросам поддержания правопорядка и воинской дисциплины в гарнизонах

К работе круглого стола привлекались региональные органы военной полиции военных округов, Северного флота, а также военные коменданты комендатур гарнизонов 1 и 2 разряда, что позволило охватить все территориальные гарнизоны Вооруженных Сил Российской Федерации.

Также в работе круглого стола приняли участие должностные лица Главного управления МВД России, Главной военной прокуратуры
и Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации.

В ходе круглого стола особое внимание было обращено на предупредительно-профилактическую работу с военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, курсантами высших военных учебных заведений.

Кроме того, были уточнены вопросы взаимодействия территориальных органов военной полиции с военными прокуратурами гарнизонов и территориальными органами внутренних дел МВД России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министерство обороны , Вооруженные силы , Военная полиция
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