31.01.2022 (20:30)
В Минобороны обсудили вопросы поддержания правопорядка и воинской дисциплины в гарнизонах
В Министерстве обороны Российской Федерации прошел круглый стол, посвященный вопросам поддержания правопорядка и воинской дисциплины в гарнизонах
К работе круглого стола привлекались региональные органы военной полиции военных округов, Северного флота, а также военные коменданты комендатур гарнизонов 1 и 2 разряда, что позволило охватить все территориальные гарнизоны Вооруженных Сил Российской Федерации.
Также в работе круглого стола приняли участие должностные лица Главного управления МВД России, Главной военной прокуратуры
и Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации.
В ходе круглого стола особое внимание было обращено на предупредительно-профилактическую работу с военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, курсантами высших военных учебных заведений.
Кроме того, были уточнены вопросы взаимодействия территориальных органов военной полиции с военными прокуратурами гарнизонов и территориальными органами внутренних дел МВД России.