31.01.2022 (23:00)
Спецназ в Поволжье получил на вооружение партию модернизированных снайперских винтовок
Подразделение специального назначения в составе 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) дислоцированное в Поволжье получило на вооружение новые модернизированные крупнокалиберные снайперские винтовки АСВКМ.
АСВКМ - модернизированный вариант армейской снайперской крупнокалиберной винтовки с боеприпасами калибра 12,7 мм. Она позволяет поражать живую силу в средствах индивидуальной бронезащиты и легкобронированную технику противника на дистанциях свыше 1000 метров, а также вести контрснайперскую борьбу.2-я гвардейская общевойсковая армия Центрального военного округа - крупнейшее воинское формирование в Приволжском федеральном округе. В её составе находятся мотострелковые, артиллерийские, зенитные воинские части и соединения, в том числе и ракетная бригада, оснащённая ОТРК «Искандер-М», и единственная в России миротворческая мотострелковая бригада, а также части инженерных войск, РХБ защиты, подразделения материально-технического обеспечения.
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