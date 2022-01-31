Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.01.2022 (23:00)

Спецназ в Поволжье получил на вооружение партию модернизированных снайперских винтовок

Подразделение специального назначения в составе 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) дислоцированное в Поволжье получило на вооружение новые модернизированные крупнокалиберные снайперские винтовки АСВКМ.

АСВКМ - модернизированный вариант армейской снайперской крупнокалиберной винтовки с боеприпасами калибра 12,7 мм. Она позволяет поражать живую силу в средствах индивидуальной бронезащиты и легкобронированную технику противника на дистанциях свыше 1000 метров, а также вести контрснайперскую борьбу.

2-я гвардейская общевойсковая армия Центрального военного округа - крупнейшее воинское формирование в Приволжском федеральном округе. В её составе находятся мотострелковые, артиллерийские, зенитные воинские части и соединения, в том числе и ракетная бригада, оснащённая ОТРК «Искандер-М», и единственная в России миротворческая мотострелковая бригада, а также части инженерных войск, РХБ защиты, подразделения материально-технического обеспечения.
Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Снайперы ЦВО уничтожили условного противника в горах Тувы
Снайперы общевойскового объединения ВВО в Приморье применили современные снайперские винтовки СВ-98 в сложных климатических условиях
Спецназ ЦВО впервые получит пистолеты «Удав» до конца 2022 года
Новейшие санитарные бронеавтомобили «Линза» поступили на российскую военную базу в Таджикистане

Метки:
Перевооружение , Спецназ , Снайперы
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false