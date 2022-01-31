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31.01.2022 (19:45)

Связисты армейского корпуса Северного флота провели тренировку в полевых условиях

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Военнослужащие отдельного батальона  управления армейского корпуса Северного флота провели тактико-специальные учения на местности. Мероприятие прошло на одном из военных полигонов в Мурманской области недалеко от города Мурманска. В течении нескольких дней они отработали взаимодействие подразделений и работу полевых узлов связи в условиях, максимально приближенных к боевой деятельности в районах Крайнего Севера и Арктики.

Поднятые по тревоге связисты совершили марш в район проведения учения. На марше военнослужащие отработали вводные по отражению диверсионных групп «условного противника», преодоление зараженных участков местности.

Во время учения экипажи отработали развертывание и свертывание узлов и линий связи, а также выполнил различные нормативы по связи: установку связи с корреспондентами, проверку (испытания и измерения) абонентских и соединительных линий, а так же провели рабочую проверку на каждом образце вооружения, военной и специальной техники.

К учению было привлечено более 150 военнослужащих и 30 единиц техники, в том числе подвижные радиостанции различных видов радиосвязи на базе грузовых автомобилей высокой проходимости.

Тактико-специальные учения являются основой полевой выучки связистов армейского корпуса Северного флота и обеспечивают комплексное обучение личного состава.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Боевая подготовка , Войска связи
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