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31.01.2022 (19:30)

Определились победители и призёры чемпионата Дальневосточного федерального округа по регби на снегу

Накануне в Чите прошёл чемпионат Дальневосточного федерального округа по регби на снегу. Всего в турнире приняло участие 5 команд, из них 2 - представители Вооруженных Сил РФ.

По итогам турнира победу одержала гражданская команда Университет. Второе место заняла сборная 29 общевойсковой армии. Замкнула тройку лучших команда 212 окружного учебного центра (Песчанка).

Важно отметить, что 29 января на момент торжественного открытия чемпионата, в 10 утра, на базе спортивного центра СКА МО РФ города Читы на градуснике показывало -33 ?, а на момент награждения команд температура повысилась до -24 ?.

Команда сборной 29 армии была представлена игроками сборной ВВО и вновь прибывшими солдатами срочной службы по призыву, а команда 212 ОУЦ, так же, игроками сборной ВВО и молодыми лейтенантами-выпускниками МВОКУ, ДВОКУ и КВТКУ, бывшими игроками сборных команд по регби своих училищ.

Не смотря на такие экстремальные погодные условия, команды показали отличную подготовку и готовность играть в регби при любых обстоятельствах.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Спорт , Соревнования
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