31.01.2022 (19:15)

Команда ЦВО стала победителем чемпионата Вооруженных Сил РФ по рывку гири в Смоленске

В Смоленске подведены итоги чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по рывку гири. Победителями стали представители Центрального военного округа и команда ВУНЦ ВВС «ВВА».

Перед торжественной церемонией награждения и закрытия чемпионата ВС РФ по рывку гири, прошли соревнования среди мужчин в весовой категории свыше 95 кг и среди женщин в весовых категориях 65 кг и свыше 65 кг.

По итогам, среди девушек в легком весе «золото» у Алины Васькиной (ВДВ), совершив 210 подъемов 24-киллограмовой гири. «Золото» турнира у Барбаковой Натальи (ЦВО) (234).

Победительницами турнира в весе свыше 65 кг стали Полина Полякова (ЦВО) (256) и Мария Кухарева (ВДВ) (256).

Золотые медали чемпионата ВС РФ в весовых категориях свыше 95 кг достались: Егору Демышеву (ЦВО) – результат 261, Валерию Тибиркину (ВДВ) – результат 262 и Андрею Душеину (ВДВ) – результат – 233.

В весовой категории 95 кг лучшими были: Иван Самочернов с результатом 243 подъёма, Булат Жамьянов (266), Антон Анасенко (231).

Первые места турнира в весовой категории 85 кг заняли: Сергей Любимский 256 подъемов, Владислав Третьяков (251), Андрей Бетнев (231).

Среди мужчин весовой категории 75 кг лучшие результаты зафиксированы у Алексея Иванова 267 подъемов, Александра Хвостова (246), Арсена Арушанова (194).

В легком весе 65 кг золотые медали завоевали: Владислав Морозович 247 подъёмов, Олег Щербин (202), Игорь Сапрыкин (181).

В общем зачете среди команд видов и родов войск, военных округов ВС РФ победителями турнира стали представители Центрального военного округа. Второе место заняли спортсмены-военнослужащие Воздушно-десантных войск. Обладателями бронзовых наград стали гиревики Южного военного округа.

Среди ВУЗов МО РФ первое место в командном первенстве заняла сборная филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина МО РФ (г. Челябинск), на втором месте – команда Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова (г. Краснодар). Третьей стала команда Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого (г. Санкт-Петербург).

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