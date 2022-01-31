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31.01.2022 (19:00)

Личный состав научной роты Военно-Морского Флота осеннего призыва 2021 года приведен к Военной присяге

В Военно-морском политехническом институте ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (г. Пушкин) состоялось торжественное мероприятие, посвященное приведению личного состава научной роты Военно-Морского Флота осеннего призыва 2021 года к Военной присяге. Военнослужащие уже прошли курс начальной общевойсковой подготовки и готовы выполнять задачи, возложенные на научную роту, по направлениям: кораблестроение, вооружение и военная техника ВМФ; совершенствование методов исследовательского проектирования кораблей; автоматизация, информационные технологии в ВМФ;  средства и системы освещения обстановки в океанских и морских зонах; радиоэлектронные и оптико-электронные системы, средства наблюдения и радиоэлектронной борьбы; спасание на море и подводные технологии.

Торжественное мероприятие прошло в клубе ВМПИ, где перед лицом командования и товарищей молодые моряки дали клятву на верность своему Отечеству.  Осенний призыв 2021 года представлен выпускниками ведущих технических вузов Российской Федерации, всего 18 человек. Со словами поздравления к военнослужащим научной роты обратился председатель Морского научного комитета капитан 1 ранга Михаил Полещиков. Он пожелал операторам научной роты успешного выполнения плана научной работы, здоровья и творческих успехов.

«За период с 2013 года по настоящее время операторы научной роты ВМФ внесли ощутимый вклад в развитие военной науки, успешно демонстрировали результаты своих научных исследований на ежегодных, международных военно-технических форумах «АРМИЯ». Многие выпускники научной роты ВМФ трудятся на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, а также продолжили службу на офицерских должностях в Военно-Морском Флоте. Уверен, что стоящие сегодня в строю, операторы научной роты продолжат эту традицию и внесут свой вклад в дело укрепления обороноспособности нашей страны», - отметил в своем выступлении начальник Военно-морского политехнического института капитан 1 ранга Андрей Клименко.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Присяга , Научные роты
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