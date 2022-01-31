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31.01.2022 (18:30)

Слушатели командного факультета ВА МТО приняли участие в международном марафоне «Дорога жизни» на берегу Ладожского озера

Слушатели командного факультета (тыла и Железнодорожных войск) приняли участие в 53 международном марафоне «Дорога жизни» на берегу Ладожского озера, посвященном 78-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.

Этот марафон проведен в честь памяти о тех, кто достойно защищал блокадный Ленинград в годы Великой Отечественной войны.
Маршрут забега пролегал на той самой Дороге жизни, которая стала одной
 из самых важных событий в истории нашей страны. В забеге участвовало более 5 тысяч человек на четыре дистанции расстоянием в 1, 5, 10 и 42 километра.

По итогам гонки слушателям командного факультета (тыла и Железнодорожных войск) Военной академии материально-технического обеспечения вручены памятные медали.

Мероприятие проводилось с целью совершенствования системы патриотического воспитания молодежи и было направлено на формирование у молодых граждан Российской Федерации прочных основ патриотического сознания, здорового образа жизни, возвышенного чувства преданности
к Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО)
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