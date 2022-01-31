31.01.2022 (18:00)

Российские саперы в Лаосе обезвредили 15 взрывоопасных предметов при разминировании территории близ населенного пункта Накай

Военнослужащими Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации обследовано более 17 га территории в населенном пункте Накай провинции Кхаммуан Лаосской Народно-Демократической Республики, при этом обнаружено и обезврежено 15 взрывоопасных предметов.

Основная часть обнаруженных боеприпасов относится к кассетным авиационным бомбам типа BLU-26, BLU-42, противопехотным минам и артиллерийским снарядам.

Российскими сапёрами уже проведено разминирование на территории сельской школы, в настоящий момент проводятся работы по разминированию участка местности в джунглях, где в будущем планируется строительство социальных объектов и объектов инфраструктуры для местного населения.

Также с 10 декабря 2021 года на базе филиала МПЦ ВС РФ преподаватели центра осуществляют подготовку 30 лаосских саперов для работы на российских средствах поиска взрывоопасных предметов.

В соответствии с решением Президента Российской Федерации для оказания содействия в разминировании территории в Лаосской Народно-Демократической Республике Министерством обороны Российской Федерации направлен отряд разминирования Международного противоминного центра ВС РФ.

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