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31.01.2022 (17:45)

В Барнаульском ОРТЦ успешно прошла комплексная тренировка с применением средств индивидуальной защиты

С военнослужащими отдельного радиотехнического центра (ОРТЦ) Главного центра предупреждения о ракетном нападении (г. Барнаул) успешно прошла комплексная тренировка по отработке нормативов по радиационной, химической и биологической защите.

Перед тренировкой проверялось наличие и целостность средств индивидуальной защиты, правильность их укладки и обслуживания, после чего военнослужащие приступили к отработке нормативов.

Подобные тренировки позволяют личному составу подробно разобрать все элементы подготовки, указать на часто совершаемые ошибки и совершенствовать выполнение каждого элемента норматива.

Тренировки выполняются регулярно, согласно плану боевой подготовки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Войска РХБ защиты , Воздушно-космические силы (ВКС)
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