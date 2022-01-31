31.01.2022 (17:45)

В Барнаульском ОРТЦ успешно прошла комплексная тренировка с применением средств индивидуальной защиты

С военнослужащими отдельного радиотехнического центра (ОРТЦ) Главного центра предупреждения о ракетном нападении (г. Барнаул) успешно прошла комплексная тренировка по отработке нормативов по радиационной, химической и биологической защите.

Перед тренировкой проверялось наличие и целостность средств индивидуальной защиты, правильность их укладки и обслуживания, после чего военнослужащие приступили к отработке нормативов.

Подобные тренировки позволяют личному составу подробно разобрать все элементы подготовки, указать на часто совершаемые ошибки и совершенствовать выполнение каждого элемента норматива.

Тренировки выполняются регулярно, согласно плану боевой подготовки.

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