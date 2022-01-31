31.01.2022 (17:30)

Участники лыжного перехода ВДВ прибыли в подмосковную Рузу, преодолев более 200 километров



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Участники лыжного перехода ВДВ прибыли в подмосковную Рузу, преодолев более 200 километров

Участники лыжного перехода в честь 80-й годовщины Вяземской воздушно-десантной операции 1942 года, преодолев более 200 километров, прибыли в город Руза Московской области.

В годы Великой Отечественной войны с 25 октября 1941 по 17 января 1942 г. город и его окрестности были оккупированы войсками вермахта. На территории Рузского района действовало советское подполье и партизанские отряды, которые проводили диверсии против немецко-фашистских захватчиков.

Военнослужащие Воздушно-десантных войск, представители городской администрации, ветераны ВДВ, школьники и юнармейцы почтили память погибших защитников Отечества, возложили цветы к Вечному огню и памятнику Герою Советского Союза Зое Космодемьянской.

На площади возле городского Дома культуры состоялся торжественный митинг и показательные выступления воинов-десантников с показом приемов рукопашного боя, после чего вокально-инструментальные коллективы ВДВ дали концерт для горожан.

Всего личный состав ВДВ пройдет более 850 км на лыжах, по маршруту военнослужащие побывают в 16 городах. В каждом из них будут проведены акции, посвященные памяти героям Великой Отечественной войны.

Лыжный переход стартовал 27 января в Подмосковье. В нем принимают участие 80 десантников Тульского соединения ВДВ и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Десантники пройдут на лыжах по Московской, Калужской, Смоленской и Тверской областям.

Завершится военно-патриотическая акция финишем в Парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» 11 февраля.

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