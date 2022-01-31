31.01.2022 (17:15)

Расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» Балтийского флота провели электронные пуски

Расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» в ходе тренировки выполнили электронные пуски ракет.

Расчеты ракетных комплексов в ходе выполнения учебно-боевой задачи совершили марш на полигон. По прибытии в заданный район расчеты выполнили нормативы по развертыванию береговых ракетных комплексов, определению данных для электронных пусков крылатых ракет по морским целям и их условное поражение. Ракетчики также отработали перевод комплексов из походного положения в боевое, перегрузку ракет с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку.

Кроме того, отрабатывались вопросы оперативной смены позиций и выход из-под ответного удара условного противника. Тренировка проводилась в рамках плановых занятий по боевой подготовке. В ней было задействовано до 50 военнослужащих и более 10 единиц военной и специальной техники.

Комплекс «Бал» предназначен для сил береговой обороны с целью защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и противодесантной обороны побережья.

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