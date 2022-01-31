31.01.2022 (17:00)
В подразделениях Ленинградской армии ВВС и ПВО прошла тренировка узлов связи
В подразделениях Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) состоялась тренировка между вышестоящими и подчиненными узлами связи.
В результате проведенной работы военнослужащие выполнили нормативы по передаче информации посредством радио- и телеграфной аппаратуры. В рамках тренировки была задействована аппаратура связи Р-140, Р-140М, Р-161, Р-161 А 2М.
Основной задачей подобных тренировок является проверка уровня подготовленности специалистов к решению задач по организации устойчивой защищённой связи между пунктами управления и абонентами с использованием открытых, закрытых и спутниковых, радиорелейных и тропосферных каналов связи.
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