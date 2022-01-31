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31.01.2022 (16:45)

В Нижегородской области завершился первый этап конкурса «Уверенный прием»

В соединениях и воинских частях гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированных в Нижегородской области, завершился первый отборочный этап конкурса «Уверенный прием», входящий в программу Армейских международных игр-2022.

Военнослужащие отработали практические вопросы на современной специальной технике, радиостанциях Р-166, цифровых радиорелейных станциях Р-431АМ, командно-штабных машинах Р-149АКШ.

В полевых условиях связисты на скорость отрабатывали прокладку проводных линий, развернули защищенные каналы связи, приняли и передали по защищенному каналу большие объемы данных в автоматическом режиме.

В ходе конкурса основное внимание было уделено выполнению отдельных элементов по настройке сетей связи, отработке учебно-боевых задач по развертыванию командно-штабных машин и аппаратных связи.

Лучшие экипажи соединений примут участие в армейском этапе конкурса «Уверенный прием», где смогут продемонстрировать свой профессионализм.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Войска связи , АрМИ , Уверенный прием
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