31.01.2022 (16:45)

В Нижегородской области завершился первый этап конкурса «Уверенный прием»

В соединениях и воинских частях гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированных в Нижегородской области, завершился первый отборочный этап конкурса «Уверенный прием», входящий в программу Армейских международных игр-2022.

Военнослужащие отработали практические вопросы на современной специальной технике, радиостанциях Р-166, цифровых радиорелейных станциях Р-431АМ, командно-штабных машинах Р-149АКШ.

В полевых условиях связисты на скорость отрабатывали прокладку проводных линий, развернули защищенные каналы связи, приняли и передали по защищенному каналу большие объемы данных в автоматическом режиме.

В ходе конкурса основное внимание было уделено выполнению отдельных элементов по настройке сетей связи, отработке учебно-боевых задач по развертыванию командно-штабных машин и аппаратных связи.

Лучшие экипажи соединений примут участие в армейском этапе конкурса «Уверенный прием», где смогут продемонстрировать свой профессионализм.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице