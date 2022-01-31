31.01.2022 (16:30)

Специалисты РХБ защиты ЗВО в Московской области с начала года обработали свыше 300 тыс. кв. метров объектов военной и гражданской инфраструктуры

Специалисты радиационной химической и биологической (РХБ) защиты Западного военного округа (ЗВО) в Московской области с начала года обработали более 300 тыс. кв. метров военной и гражданской инфраструктуры.

Специальной обработке подверглись вагоны военных эшелонов для перевозки призывников, внутренние помещения Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации, общеобразовательные учреждения, здания больниц, детских поликлиник, а также помещения зданий штабов, казарм, солдатских столовых, склады и технические помещения на территории воинских частей.

В мероприятиях по дезинфекции было задействовано порядка 50 единиц военной техники и свыше 150 специалистов РХБ защиты ЗВО.

Специалисты РХБ защиты в своей работе применяют авторазливочные станции АРС-14, АРС-14КМ, используя при этом средства индивидуальной защиты кожных покровов и органов дыхания. Дезинфекция производится путем распыления специального раствора.

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