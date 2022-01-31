31.01.2022 (16:15)

В Воронежской области с расчетами противовоздушной обороны ЗВО проведено учение по противодействию беспилотным летательным аппаратам

В Воронежской области с расчетами противовоздушной обороны Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) проведено комплексное учение по противодействию беспилотным летательным аппаратам.

Для организации противовоздушной обороны от беспилотных летательных аппаратов применялись средства радиоэлектронной борьбы, снайперские подразделения и средства радиационной, химической и биологической защиты ТДА-2 созданные для установки аэрозольного прикрытия.

«Исходя из опыта, полученного в современных локальных конфликтах, учения по противодействию беспилотным летательным аппаратам будут проводиться регулярно», — заявил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

В учении было задействовано около 800 военнослужащих Ленинградской армии ВВС и ПВО, а также свыше 100 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе модернизированный комплекс С-300 «Фаворит».

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