Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.01.2022 (16:15)

В Воронежской области с расчетами противовоздушной обороны ЗВО проведено учение по противодействию беспилотным летательным аппаратам

В Воронежской области с расчетами противовоздушной обороны Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) проведено комплексное учение по противодействию беспилотным летательным аппаратам.

Для организации противовоздушной обороны от беспилотных летательных аппаратов применялись средства радиоэлектронной борьбы, снайперские подразделения и средства радиационной, химической и биологической защиты ТДА-2 созданные для установки аэрозольного прикрытия.

«Исходя из опыта, полученного в современных локальных конфликтах, учения по противодействию беспилотным летательным аппаратам будут проводиться регулярно», — заявил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

В учении было задействовано около 800 военнослужащих Ленинградской армии ВВС и ПВО, а также свыше 100 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе модернизированный комплекс С-300 «Фаворит».

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В армии ВВС и ПВО ВВО проведена тренировка по охране воздушного пространства над Хабаровским краем
Крейсер «Пётр Великий» провёл учение по противовоздушной обороне главной базы Северного флота
В Подмосковье на боевое дежурство по ПВО заступил зенитный ракетный дивизион ЗРС С-400 «Триумф»
В общевойсковой армии ВВО в Приморье проведена тренировка расчетов ЗРК «Бук»

Метки:
ПВО , ВВС , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node5 isCompatibilityMode=false