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31.01.2022 (16:00)

Расчеты российского ЗРС С-300 отразили воздушный удар условного противника на учении в Таджикистане

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Расчеты зенитной ракетной системы С-300ПС российской военной базы в Таджикистане в ходе учения отразили воздушный удар условного противника по военным объектам.

Дежурные силы отработали поиск и захват воздушных целей на максимальном удалении и на малых высотах, где средства воздушного нападения условного противника использовали для прикрытия рельеф местности. Всего было выполнено 10 условных пусков по воздушным целям, имитировавшим крылатые ракеты, а также ударные самолеты и вертолеты.

Кроме того, в рамках учения, специалисты радиоэлектронной борьбы отразили атаку ударных и разведывательных беспилотников на боевые позиции дивизиона, а подразделения охраны и обороны 201-й военной базы уничтожили диверсионно-разведывательные группы условного противника, пытавшиеся совершить захватить военную технику.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
ПВО , Центральный военный округ
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