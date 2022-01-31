31.01.2022 (16:00)

Расчеты российского ЗРС С-300 отразили воздушный удар условного противника на учении в Таджикистане



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты российского ЗРС С-300 отразили воздушный удар условного противника на учении в Таджикистане

Расчеты зенитной ракетной системы С-300ПС российской военной базы в Таджикистане в ходе учения отразили воздушный удар условного противника по военным объектам.

Дежурные силы отработали поиск и захват воздушных целей на максимальном удалении и на малых высотах, где средства воздушного нападения условного противника использовали для прикрытия рельеф местности. Всего было выполнено 10 условных пусков по воздушным целям, имитировавшим крылатые ракеты, а также ударные самолеты и вертолеты.

Кроме того, в рамках учения, специалисты радиоэлектронной борьбы отразили атаку ударных и разведывательных беспилотников на боевые позиции дивизиона, а подразделения охраны и обороны 201-й военной базы уничтожили диверсионно-разведывательные группы условного противника, пытавшиеся совершить захватить военную технику.

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