31.01.2022 (16:00)
Расчеты российского ЗРС С-300 отразили воздушный удар условного противника на учении в Таджикистане
Расчеты зенитной ракетной системы С-300ПС российской военной базы в Таджикистане в ходе учения отразили воздушный удар условного противника по военным объектам.
Дежурные силы отработали поиск и захват воздушных целей на максимальном удалении и на малых высотах, где средства воздушного нападения условного противника использовали для прикрытия рельеф местности. Всего было выполнено 10 условных пусков по воздушным целям, имитировавшим крылатые ракеты, а также ударные самолеты и вертолеты.
Кроме того, в рамках учения, специалисты радиоэлектронной борьбы отразили атаку ударных и разведывательных беспилотников на боевые позиции дивизиона, а подразделения охраны и обороны 201-й военной базы уничтожили диверсионно-разведывательные группы условного противника, пытавшиеся совершить захватить военную технику.