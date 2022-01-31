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31.01.2022 (15:45)

Военные автоинспекторы ЦВО проверили организацию службы в автопарках в воинских частях Кировского гарнизона

Военнослужащие военной автоинспекции Центрального военного округа (ЦВО) проверили организацию службы в автопарках в воинских частях, дислоцированных в Кировской области.

С военными водителями были проведены занятия, на которых было акцентировано внимание на необходимость неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения и скоростного режима.

В парках воинских частей военные автоинспекторы проверили техническое состояние транспорта для перевозки личного состава. Особое внимание в ходе проверки было уделено состоянию тормозной и стеклоочистительной систем, корректной работе пассивных средств безопасности, а также наличию средств оказания первой доврачебной помощи.

Всего сначала 2022 года офицеры ВАИ ЦВО в Кировской области проверили техническое состояние около 200 транспортных средств, предназначенных для перевозки личного состава.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , ВАИ
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