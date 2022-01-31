31.01.2022 (15:45)
Военные автоинспекторы ЦВО проверили организацию службы в автопарках в воинских частях Кировского гарнизона
Военнослужащие военной автоинспекции Центрального военного округа (ЦВО) проверили организацию службы в автопарках в воинских частях, дислоцированных в Кировской области.
С военными водителями были проведены занятия, на которых было акцентировано внимание на необходимость неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения и скоростного режима.
В парках воинских частей военные автоинспекторы проверили техническое состояние транспорта для перевозки личного состава. Особое внимание в ходе проверки было уделено состоянию тормозной и стеклоочистительной систем, корректной работе пассивных средств безопасности, а также наличию средств оказания первой доврачебной помощи.
Всего сначала 2022 года офицеры ВАИ ЦВО в Кировской области проверили техническое состояние около 200 транспортных средств, предназначенных для перевозки личного состава.