31.01.2022 (15:30)
Военнослужащие ЦВО отработали совместное применение танков и беспилотных летательных аппаратов на учении под Оренбургом
Военнослужащие 2-й общевойсковой гвардейской армии Центрального военного округа (ЦВО) отработали совместное применение танковых подразделений и расчетов комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) в ходе учения в Оренбургской области.
Практические действия прошли на Тоцком полигоне. Экипажи танков в ходе маневренных действий получали от расчетов БЛА информацию о перемещении условного противника в режиме реального времени. Это давало танкистам возможность выполнять стрельбы в составе «танковой карусели». Огонь вёлся на расстояния до 2 тыс. метров.
Взаимодействие танковых экипажей и беспилотной авиации позволило увеличить точность стрельбы, повысило качество выполняемых задач.
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