Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.01.2022 (15:15)

Инженеры ЦВО на учении в Удмуртии отработали разминирование помещений, прокладку дорог и штурм здания

Военнослужащие инженерного полка Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения в Удмуртской Республике отработали разминирование, прокладку временных дорог и штурм здания.

Практические действия проходили в течение трех дней. Саперы учились находить взрывоопасные предметы в помещениях и на автомобильных дорогах. Военнослужащие на практике изучали самодельные взрывчатки боевиков и способы их уничтожения.

Также параллельно проходили занятия со специалистами инженерной машины разграждения ИМР. Они учились проделывать проходы в непосредственной близости от зон ведения боевых действий. Для этого была создана специальная полоса с искусственными заграждениями и звуковым сопровождением.

Заключительным этапом учения стал штурм здания. Для уничтожения условного противника, занявшего многоэтажный дом, были привлечены инженерно-штурмовые подразделения. Под прикрытием бронетранспортеров БТР-82А военнослужащие выдвигались к дому, разминировав по дороге несколько фугасов. Приближаясь к объекту, группы подавляли огневые точки и выводили из строя установленные минные растяжки.

В мероприятии боевой подготовки приняли участие свыше 400 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Специалисты РЭБ ЦВО в Кузбассе выполнили радиоэлектронное блокирование средств связи условного противника
Снайперы ЦВО уничтожили условного противника в горах Тувы
Около 10 тыс. современных автоматов АК-12 получат войска ЦВО в 2022 году
Партия новых автомобилей повышенной проходимости «Урал» поступит на российскую военную базу в Таджикистане

Метки:
Центральный военный округ , Инженерные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false