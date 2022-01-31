31.01.2022 (15:15)

Инженеры ЦВО на учении в Удмуртии отработали разминирование помещений, прокладку дорог и штурм здания

Военнослужащие инженерного полка Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения в Удмуртской Республике отработали разминирование, прокладку временных дорог и штурм здания.

Практические действия проходили в течение трех дней. Саперы учились находить взрывоопасные предметы в помещениях и на автомобильных дорогах. Военнослужащие на практике изучали самодельные взрывчатки боевиков и способы их уничтожения.

Также параллельно проходили занятия со специалистами инженерной машины разграждения ИМР. Они учились проделывать проходы в непосредственной близости от зон ведения боевых действий. Для этого была создана специальная полоса с искусственными заграждениями и звуковым сопровождением.

Заключительным этапом учения стал штурм здания. Для уничтожения условного противника, занявшего многоэтажный дом, были привлечены инженерно-штурмовые подразделения. Под прикрытием бронетранспортеров БТР-82А военнослужащие выдвигались к дому, разминировав по дороге несколько фугасов. Приближаясь к объекту, группы подавляли огневые точки и выводили из строя установленные минные растяжки.

В мероприятии боевой подготовки приняли участие свыше 400 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц техники.

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