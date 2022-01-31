31.01.2022 (15:00)

Специалисты РЭБ ЦВО в Кузбассе выполнили радиоэлектронное блокирование средств связи условного противника

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) нарушили систему управления подразделениями условного противника, заблокировав работу его каналов связи на учении в Кемеровской области.

По замыслу учения, военнослужащие подразделений РЭБ во время проведения радиотехнической разведки в указанном районе местности обнаружили работу радиоэлектронных средств условного противника.

Расчеты комплексов «Борисоглебск-2» и «Житель» определили координаты целей, диапазоны основных и запасных частот радиосетей «противника» и применили против них средства подавления, организовав таким образом полную радиоэлектронную блокаду функционирования всех систем управления подразделениями неприятеля.

Кроме этого, разведданные о количестве и местоположении работающих радиостанций условного противника были переданы на командный пункт для их дальнейшего уничтожения.

Всего в учении принимало участие более 300 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц военной и специальной техники.

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