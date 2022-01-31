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31.01.2022 (14:45)

Снайперы ЦВО уничтожили условного противника в горах Тувы

Снайперы мотострелковых и разведывательных подразделений отдельного горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения уничтожили уловного противника в горной местности.

По замыслу учения, разведывательными подразделениями было установлено время и место движения колонны условного противника. Полученные сведения были переданы в вышестоящий штаб, где принято решение уничтожить цели.

По прибытии в назначенное место снайперы приступили к оборудованию основной и ложной позиций для ведения огня, чтобы избежать обнаружения условным противником. При приближении колонны снайперы вывели из строя основные узлы и агрегаты машин и уничтожили условного противника. После выполнения поставленной задачи под прикрытием разведывательных подразделений снайперские пары отошли в район эвакуации.

Особое внимание в ходе учения уделялось методам оборудования лежек, ведению наблюдения за назначенным сектором и скрытому перемещению.

Всего к учению привлекалось более 300 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц техники, в том числе из состава мотострелковых подразделений и расчетов беспилотной авиации.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Снайперы
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