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31.01.2022 (14:00)

Около 10 тыс. современных автоматов АК-12 получат войска ЦВО в 2022 году

Около 10 тыс. современных автоматов АК-12 будут поставлены в арсеналы Центрального военного округа (ЦВО) до конца 2022 года для дальнейшего распределения в войска, дислоцированные в регионах Урала, Сибири и Поволжья. Современные образцы стрелкового оружия придут на замену автоматов более ранних модификаций.

В 2021 году в ЦВО было завершено перевооружение на АК-12 миротворческого соединения из Поволжья. Почти 1 тыс. единиц АК-12 было поставлено в бригаду специального назначения, дислоцированную в Новосибирской области, и в соединение спецназа в Самарской области.

Справочно:

АК-12 — 5,45-мм автомат абсолютно нового уровня. Разработан концерном «Калашников». По сравнению с предыдущими версиями автомата АК-74М и АКМ он обладает повышенной эргономикой. АК-12 имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя. Магазин автомата оснащен прозрачной вставкой для контроля боезапаса.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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