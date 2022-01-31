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31.01.2022 (14:30)

Западный военный округ получил более 40 тыс. экспресс-тестов на выявление антигена SARS-CoV-2

Военно-медицинские учреждения, организации и воинские подразделения Западного военного округа (ЗВО) получили более 40 тыс. экспресс-тестов на выявление антигена SARS-CoV-2.

«Тест-системы позволяют в течение 15–20 минут выявить наличие или отсутствие инфекции, что значительно повышает скорость принятия решений для обеспечения безопасности воинских коллективов», — сказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

Тестирование проходит на контрольно-пропускных пунктах соединений и воинских частей, штабов объединений и военного округа, а также учебных заведений.

Во всех военно-медицинских учреждениях, организациях и воинских подразделениях ЗВО создан недельный запас экспресс-тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , COVID-19
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