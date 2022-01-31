31.01.2022 (14:15)

Военнослужащие бригады связи общевойсковой армии ЗВО приняли Военную присягу в Воронежской области

Военнослужащие бригады связи общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приняли Военную присягу у военнослужащих молодого пополнения в Воронежской области.

Клятву защищать Отечество, выполнять требования общевоинских уставов, приказы командиров и начальников дали свыше 30 военнослужащих осеннего призыва, недавно прошедших курс начальной боевой подготовки, в ходе которого в течение месяца занимались строевой, военно-медицинской, физической и огневой подготовкой, а также изучали общевоинские уставы.

«Во все времена связь играла важную роль не только в повседневной деятельности армии, но и в боевых условиях, неизменно подтверждая, что без нас не достичь успеха», — подчеркнул во время приведения к присяге командир бригады управления полковник Федор Зайцев.

После приведения к Военной присяге военнослужащие были распределены по штатным подразделениям, где приступили к интенсивной боевой подготовке и изучению своих воинских специализаций.

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