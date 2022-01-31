31.01.2022 (13:30)

Командующий Северным флотом проверил готовность экипажа атомного подводного крейсера «Князь Олег» к выполнению поставленных задач

Новейший атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А «Борей-А» «Князь Олег» прибыл в главную базу Северного флота — Североморск — и приступил к плановой подготовке к решению поставленных задач.

По прибытии подводной лодки в базу, её осмотрел командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев и комиссия флота. Командующий флотом оценил состояние корабля и хода подготовки экипажа. Адмирал Александр Моисеев отметил профессионализм подводников и их стремление к скорейшему освоению крейсера.

На Северном флоте экипажу РПКСН «Князь Олег» предстоит пройти комплекс базовой подготовки и сдать курсовые задачи в море. После подтверждения готовности экипажа к межфлотскому переходу крейсер отправится к постоянному месту несения службы — на Тихоокеанский флот в базу Вилючинск на полуострове Камчатка.

Справочно:

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А «Борей-А» «Князь Олег» был построен в Центре атомного судостроения «Севмаш» и успешно прошёл испытания, в том числе морского ракетного и торпедного оружия, в Белом море при обеспечении сил Беломорской военно-морской базы и Северного флота. 21 декабря прошлого года с подъемом Андреевского флага корабль был зачислен в состав ВМФ России.

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