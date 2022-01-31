31.01.2022 (13:15)

Военные оркестры Тихоокеанского флота выступили перед жителями Камчатки в рамках фестиваля, посвященного памяти Валерия Халилова

Военные оркестры Войск и сил на Северо-востоке России совместно с оркестрами других силовых ведомств Камчатского края выступили с концертом перед жителями и гостями Петропавловска-Камчатского в рамках фестиваля, посвящённого памяти военного дирижера Валерия Халилова.

Мероприятие под названием «А музыка звучит» состоялось в концертном зале «Октябрьский» краевой филармонии. Сводный военный оркестр под руководством дирижёра старшего лейтенанта Артура Зарипова исполнил авторскую музыку Валерия Халилова, а также другие патриотические композиции известных авторов.

Концерт прошёл в Петропавловске-Камчатском в рамках Международного музыкального фестиваля памяти Валерия Халилова впервые. Организаторы планируют сделать фестиваль ежегодным и расширить географию выступлений военных оркестров.

Справочно:

Фестиваль Валерия Халилова — объединение разноформатных концертов, которые прошли в 40 городах по всей стране, от Камчатки до Калининграда. Музыканты и дирижеры в знак доброй памяти, уважения и любви к личности генерал-лейтенанта Валерия Халилова, к музыке, к своей стране организовывают в своих городах концерты, приурочив их ко дню рождения маэстро.

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