31.01.2022 (13:00)

В Курской области специалисты РХБ защиты ЗВО приступили к проведению отборочного этапа конкурса «Безопасная среда» АрМИ-2022

В Курской области специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Западного военного округа (ЗВО) приступили к проведению отборочного этапа для участия в конкурсе Армейский международных игр-2022 «Безопасная среда».

В рамках этапа «Индивидуальная гонка» военнослужащие при помощи машин химической разведки РХМ-4 и РХМ-6 прошли специальный маршрут, оборудованный водными преградами, габаритными тоннелями, минно-взрывными заграждениями, рвами, балками, воронками и колейным мостом.

Этап огненно-штурмовой полосы включал в себя маршрут для пешего расчёта через разрушенные здания и траншеи по качающимся балкам. На финише необходимо было при помощи измерителей мощности дозы ИМД-21 определить степень заражения воздуха.

На финальном этапе военнослужащие продемонстрировали навыки огневой подготовки во время засады и выполнении разведки боем.

Всего в отборочном этапе соревнований АрМИ-2022 «Безопасная среда» принимают участие около 200 специалистов РХБ защиты ЗВО.

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