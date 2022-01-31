31.01.2022 (12:45)

Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО получили на вооружение 12 модернизированных самоходных гаубиц «Мста-СМ2»

Артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) получили на вооружение 12 новейших самоходных гаубиц «Мста-СМ2».

«Обновленная САУ «Мста» — уникальная машина, способная вести огонь осколочно-фугасными, активно-реактивными снарядами – постановщиками помех, а также высокоточными управляемыми боеприпасами «Краснополь», — отметил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

Артиллерийская система «Мста-СМ2» имеет значительные конструктивные отличия от предыдущей модификации. У модернизированных гаубиц установлена новая автоматизированная система управления огнем, увеличена прицельная скорострельность, а также имеется возможность применения цифровых электронных карт, что существенно ускоряет ориентирование на местности в сложных физико-географических условиях и позволяет более оперативно и с большей эффективностью выполнять огневые задачи.

Сразу после получения артиллерийских орудий военнослужащие приступили к выполнению учебно-боевых задач на войсковых полигонах в рамках мероприятий боевой подготовки зимнего учебного периода.

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