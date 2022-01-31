31.01.2022 (12:30)

Артиллеристы ЗВО отработали контрбатарейную стрельбу на учении в Рязанской области

Военнослужащие артиллерийских подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) отработали контрбатарейную стрельбу в ходе тактического учения в Рязанской области.

Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО подготовили огневые позиции с учётом скопления живой силы условного противника, а также проложили маршруты для выполнения тактического приёма «кочующих огневых средств».

Военнослужащие определили месторасположение батареи «противника» при помощи станции наземной артиллерийской разведки. Для обнаружения скрытых огневых позиций была задействована тактика «кочующих миномётов», вынуждающая вести огонь по ложным позициям.

К учению привлекалось более 500 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, было задействовано свыше 50 единиц вооружения, военной и специальной техники, в числе которой миномёты «Сани», 152-мм самоходные гаубицы «Мста-СМ2, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г».

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