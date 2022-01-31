31.01.2022 (12:15)

С мотострелками ЮВО состоялись занятия по тактической подготовке под Волгоградом

С личным составом мотострелковых подразделений соединения Южного военного округа (ЮВО) под Волгоградом проведены плановые занятия по тактической подготовке и управлению подразделениями в бою. Занятия проходили в рамках этапа слаживания рот (батарей) и им равных подразделений.

В ходе отработки тактических действий в различных видах боя особое внимание уделялось вопросам организации взаимодействия, управления огнем штатных и приданных подразделений, совершенствованию навыков ведения огня из боевых машин, выполнению индивидуальных и групповых нормативов.

Непременным условием тактических розыгрышей стало применение командирами подразделений опыта современных вооруженных конфликтов и нестандартных решений в управлении подразделениями.

В ходе боевого слаживания рот и батарей планируется отработать нормативы по тактической, инженерной и огневой подготовке, выполнить упражнения учебных стрельб и провести тренировки по управлению огнем штатных и приданных подразделений. Завершится этап проведением двусторонних ротных тактических учений.

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