31.01.2022 (12:00)

Подразделения ЮВО вернулись в пункты постоянной дислокации, сдав проверку боевой готовности

Военнослужащие соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО), задействованные в плановых занятиях по оперативной и боевой подготовке, вернулись в пункты постоянной дислокации (ППД).

Возвращение в ППД осуществлялось на штатной технике комбинированным способом. После прибытия в ППД военнослужащие приступили к обслуживанию вооружения и военной техники.

Ранее воинские части ЮВО были подняты по сигналу учебной тревоги с последующим выходом в районы сосредоточения. Ряд соединений и воинских частей совершил марши комбинированным способом на общевойсковые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач.

Командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников проверил боевую готовность подчиненных соединений и воинских частей. Мероприятия проводились в рамках плановой недели боевой готовности зимнего периода обучения.

Соединения и воинские части ЮВО отработали широкий спектр мероприятий по организации всестороннего обеспечения и выполнили задачи по предназначению в составе тактических групп в ходе учений с проведением боевых стрельб.

Целью проверки являлась оценка способности командиров соединений и батальонных тактических групп организовать межвидовое взаимодействие, а также управление приданными подразделениями различных родов войск.

В едином замысле оперативной обстановки выполнили задачи соединения и воинские части общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО, корабельные группы Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Все мероприятия проводились при строгом соблюдении мер санитарной безопасности.

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