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31.01.2022 (11:45)

Подразделения 49-й армии ЮВО прибыли в пункты постоянной дислокации завершив занятия по оперативной и боевой подготовке

Подразделения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Ставропольском и Краснодарском краях, Карачаево-Черкесии и Адыгее, вернулись в пункты постоянной дислокации (ППД) после завершения плановых занятий по оперативной и боевой подготовке.

Мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения и подразделения обеспечения совершили марш свыше 400 км на военной технике по пересеченной местности. После прибытия в ППД военнослужащие приступили к обслуживанию вооружения и военной техники.

Соединения и воинские части 49-й армии ЮВО отработали широкий спектр мероприятий по организации всестороннего обеспечения и выполнили задачи по предназначению в составе тактических групп в ходе учений с проведением боевых стрельб полигонах Николо-Александровский, Майкопский, Кобу-Баши и Молькино.

Целью проверки являлась оценка способности командиров соединений и батальонных тактических групп организовать межвидовое взаимодействие, а также управление приданными подразделениями различных родов войск.

Все мероприятия проводились при строгом соблюдении мер санитарной безопасности.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Танковые войска , Артиллерия , Южный военный округ
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