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31.01.2022 (11:30)

На территории гарнизонов 49-й армии ЮВО проводится плановое мобилизационное учение

На территории гарнизонов 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) стартовало плановое комплексное мобилизационное учение.

Совместно с воинскими частями и военными комиссариатами гарнизонов в учении принимают участие представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

На учении будут отработаны вопросы взаимодействия органов военного управления и войск гарнизона с органами местного самоуправления и организациями, а также с другими силовыми структурами (МЧС, МВД, Росгвардия) при выполнении мобилизации на территории субъектов России, проведены контрольные занятия и тренировки по мобилизационной подготовке с привлечением гражданского персонала военных комиссариатов и воинских частей.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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