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31.01.2022 (11:15)

Под Волгоградом стартовал первый месячный сбор с подразделениями боевого армейского резерва страны БАРС

На общевойсковом полигоне Южного военного округа (ЮВО) Прудбой в Волгоградской области стартовал первый 30-дневный сбор с резервистами боевого армейского резерва страны (БАРС).

Для проживания резервистов в полевых условиях развернуты автономные палаточные лагеря АПЛ-500 с комнатами досуга, душевыми кабинами, столовыми и банно-прачечным обслуживанием. Места для проживания оборудованы телевизорами, обогревателями и укомплектованы необходимым имуществом.

Участники сбора проходят курс общевоинской подготовки, выполняют стрельбы из штатного стрелкового вооружения, изучают устройство и боевые возможности артиллерийского вооружения и боевой техники.

Кроме того, резервисты проходят обучение и повышение квалификации в обеспечении охраны и обороны стратегически важных объектов, а также по применению современного вооружения и военной техники, стоящей на вооружении мотострелковой дивизии ЮВО.

В настоящее время военными комиссариатами продолжается работа по отбору граждан в БАРС. Первый контракт на зачисление в резерв заключается на три года. Последующий можно подписать на пять лет или до достижения предельного возраста военнослужащего. Желающим принять участие в проекте резервистам достаточно обратиться в военкомат по месту жительства, предоставить документы и пройти медицинское освидетельствование.

Резервистам государство гарантирует соответствующие выплаты. За 30 суток пребывания на военных сборах офицеры получат от 30 до 75 тыс. рублей, военнослужащие, стоящие на рядовых должностях — до 25 тыс. рублей.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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