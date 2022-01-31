31.01.2022 (11:00)

Морские пехотинцы Каспийской флотилии выполнили стрельбы из стрелкового вооружения на полигоне Аданак в Дагестане



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Морские пехотинцы Каспийской флотилии выполнили стрельбы из стрелкового вооружения на полигоне Аданак в Дагестане

Морские пехотинцы Каспийской флотилии выполнили упражнения контрольных стрельб из стрелкового вооружения в рамках плановых занятий по огневой подготовке на полигоне Аданак в Дагестане.

Военнослужащие выполняли стрельбу с места по неподвижным и движущимся целям из различных положений и со сменой огневой позиции. Также было отработано метание ручных гранат.

Основной целью занятий являлась отработка ведения оборонительного боя в замкнутом пространстве. Военнослужащие отлично справились с поставленными задачами, продемонстрировали хорошие результаты при сдаче нормативов.

Перед выполнением упражнений контрольных стрельб военнослужащие Каспийской флотилии изучили основы и правила стрельбы, поэтапно отработали изготовку к бою, смену огневой позиции, неполную разборку-сборку автомата и снаряжение магазина.

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