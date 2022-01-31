31.01.2022 (10:45)
Военнослужащие мотострелковых подразделений ЮВО выполнили стрельбы из БТР-82А и БМП-3
Военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа (ЮВО) в рамках плановых занятий по боевой подготовке выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения БТР-82А и БМП-3.
На полигонах выполнялись упражнения стрельб из 100-мм орудия, 30-мм пушки 2А72 и ПКТМ калибра 7,62-мм. Экипажи поразили цели на расстоянии от 500 до 1,5 тыс. м. Стрельба велась с короткими остановками и в движении на скорости.
«Я не первый год в армии, и стрельбы с БТР для меня — обычное дело. Но каждое выполнение нормативов — шанс отточить свои профессиональные навыки», — поделился наводчик Сергей Воробьёв.
Мероприятия оперативной и боевой подготовки проводятся под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова по плану зимнего периода обучения.