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31.01.2022 (10:15)

Ухудшение погодных условий не повлияло на боеготовность Балтийского флота

Из-за сильного ветра, бушевавшего в Калининградской области, в течение последних суток в Балтийском море продолжался шторм, сила ветра составляла до 28 м/сек, волнение моря достигало 5 баллов, высота волн на побережье превышала 4–5 метров.

На основании прогноза погоды, представленного гидрометеорологическим центром Балтийского флота, был откорректирован план боевой подготовки соединений и частей флота, изменены условия стоянки кораблей на причальных сооружениях с учетом силы и направления ветра, назначены и подготовлены к немедленной работе буксиры. Согласно инструкциям была усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей и закреплено по-штормовому оборудование верхних палуб, аварийные партии были приведены в повышенную боевую готовность.

По оценке командования, силы флота оказались своевременно подготовлены к удару стихии. Штормовая погода не повлияла на боеготовность соединений и воинских частей Балтийского флота, дежурные силы флота несли службу в штатном режиме.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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