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31.01.2022 (10:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели первый этап конкурса среди специалистов связи

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) стартовал конкурс среди специалистов связи.

В рамках первого этапа конкурса военные связисты выполняли нормативы по огневой подготовке.

В ходе выполнения упражнения каждому участнику команды, состоящей из четырех человек, необходимо было поразить мишени, имитирующие спешивающуюся, атакующую и залегшую пехоту противника дальность до которых составляла от 200 до 500 метров. Особенность состязания — выполнение вторым и четвертым участником каждой команды норматива по огневой подготовке в противогазе.

Конкурс с военнослужащими подразделений связи проводится в несколько этапов, после чего будут выявлены лучшие специалисты ОГРВ ПРРМ.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Войска связи , Приднестровье
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