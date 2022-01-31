31.01.2022 (10:00)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели первый этап конкурса среди специалистов связи
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) стартовал конкурс среди специалистов связи.
В рамках первого этапа конкурса военные связисты выполняли нормативы по огневой подготовке.
В ходе выполнения упражнения каждому участнику команды, состоящей из четырех человек, необходимо было поразить мишени, имитирующие спешивающуюся, атакующую и залегшую пехоту противника дальность до которых составляла от 200 до 500 метров. Особенность состязания — выполнение вторым и четвертым участником каждой команды норматива по огневой подготовке в противогазе.
Конкурс с военнослужащими подразделений связи проводится в несколько этапов, после чего будут выявлены лучшие специалисты ОГРВ ПРРМ.
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