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31.01.2022 (09:45)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье провели занятие с военными медиками

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие с офицерами и с младшими специалистами медицинской службы.

В рамках занятия около 20 специалистов медицинской службы выполняли нормативы по специальной подготовке.

В ходе занятия военные медики отработали действия по оказанию скорой медицинской помощи в полевых условиях при переломах, кровотечениях и обморожении различной степени тяжести, а также действия по погрузке и выгрузке раненых с использованием подручных средств и подвесных систем для эвакуации пострадавших из военной техники и труднодоступных участков местности.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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