31.01.2022 (09:15)

Партия новых автомобилей повышенной проходимости «Урал» поступит на российскую военную базу в Таджикистане

Около 40 новых автомобилей повышенной проходимости «Урал-4320» поступит в текущем году на оснащение российской военной базы в Таджикистане.

Новейшие машины, обладающие значительными преимуществами по сравнению с аналогичными автомобилями, будут использоваться для перевозки личного состава, боеприпасов и материальных средств на полевые занятия, а также для буксировки 120-мм минометов «Сани».

Армейский «Урал-4320» обладает хорошей вместимостью, повышенной опорно-сцепной и геометрической проходимостью (за счет колесной формулы 6х6). Машина легко преодолевает канавы шириной до двух метров, рвы, а также может подниматься в гору под углом до 60 градусов. Грузоподъемность автомобиля по сравнению с предшественниками увеличена до 10 тонн.

Справочно:

201-я военная база в Таджикистане — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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