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31.01.2022 (09:00)

Военнослужащие Тверского полка ВТА приняли участие в спортивной эстафете с кадетами подшефной школы

Личный состав военно-транспортного авиационного полка в рамках проведения военно-патриотической подготовки молодежи совместно с учениками кадетский классов подшефной школы МОУ СОШ № 4 приняли участие в спортивной эстафете.

Участники соревнований состязались в силовых упражнениях по перетягиванию каната и подтягивании на перекладине, а также в упражнениях на быстроту и ловкость при беге с мячом и прохождении полосы препятствий.

По окончании спортивной эстафеты участники обеих команд, достигшие лучших результатов, были награждены грамотами и ценными призами.

Военнослужащие соединения ВТА регулярно организуют мероприятия, направленные на военно-патриотическую подготовку и популяризацию военной службы в кругу молодежи.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-патриотическое воспитание , Воздушно-космические силы (ВКС) , Военно-транспортная авиация
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