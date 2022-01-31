31.01.2022 (09:00)
Военнослужащие Тверского полка ВТА приняли участие в спортивной эстафете с кадетами подшефной школы
Личный состав военно-транспортного авиационного полка в рамках проведения военно-патриотической подготовки молодежи совместно с учениками кадетский классов подшефной школы МОУ СОШ № 4 приняли участие в спортивной эстафете.
Участники соревнований состязались в силовых упражнениях по перетягиванию каната и подтягивании на перекладине, а также в упражнениях на быстроту и ловкость при беге с мячом и прохождении полосы препятствий.
По окончании спортивной эстафеты участники обеих команд, достигшие лучших результатов, были награждены грамотами и ценными призами.
Военнослужащие соединения ВТА регулярно организуют мероприятия, направленные на военно-патриотическую подготовку и популяризацию военной службы в кругу молодежи.
Новости по теме:
Метки: