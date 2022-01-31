31.01.2022 (08:45)

Корабли Черноморского флота вернулись в пункты постоянного базирования после выполнения задач в море

Отряды боевых кораблей Черноморского флота (ЧФ) вернулись в пункты постоянного базирования Крымской и Новороссийской военно-морских баз флота после проведения учения в акватории Черного моря.

В морских полигонах боевой подготовки экипажи кораблей в составе разнородных и однородных тактических групп выполнили учебно-боевые задачи по ведению морского боя, провели артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим корабли и средства воздушного нападения условного противника.

Кроме того, в целях совершенствования системы управления и боевой подготовки экипажами кораблей были проведены тренировки по связи, борьбе за живучесть, противовоздушной, противолодочной, противодиверсионной обороне при стоянке на необорудованном рейде, а также на переходе морем.

После планового технического обслуживания и пополнения материальных запасов экипажи кораблей ЧФ продолжат выполнение задач по предназначению.

В завершившихся плановых учениях Черноморского флота в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей было задействовано более 20 боевых кораблей различного класса: фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны.

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