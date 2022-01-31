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31.01.2022 (08:30)

В Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота прошло учение по оказанию помощи аварийному водолазу

В отряде по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) прошло плановое показное учение по оказанию помощи аварийному водолазу.

По замыслу учения, военнослужащим необходимо было выполнить осмотр подводных частей кораблей в пункте базирования. Во время работы личного состава под водой, у одного из водолазов были выявлены признаки декомпрессионной болезни.

Условного пострадавшего подняли на поверхность, доставили в барокамеру, и оказали необходимую медицинскую помощь.

Также, в ходе учения с подводными пловцами были проведены специальные занятия, в ходе которых отработаны различные способы оказания помощи водолазу при возникновении нештатных ситуаций под водой.

Учение прошло в учебно-тренировочном комплексе НВМБ, который оснащен бассейном глубиной 6 метров, что позволяет проводить занятия с личным составом круглогодично и в любое время суток.

Мероприятие проведено в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил (войск) Черноморского флота.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Водолазы
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