31.01.2022 (08:15)
Новейшие автомобильные хлебопекарни поступили в войска ВВО
Для обеспечения бесперебойного питания личного состава в полевых условиях, в соединения и подразделения материально-технического обеспечения Восточного военного округа (ВВО) в минувшем году поступили новейшие автомобильные хлебопекарни ХПА-0,4.
Хлебопекарня предназначена для выпечки формового пшеничного, ржано-пшеничного и ржаного хлеба на учениях, полевых занятиях, при ликвидации последствий стихийных бедствий и других полевых условиях.
Оборудование хлебопекарни смонтировано на базе автомобильного кузова-фургона. Внутри кузова установлено технологическое и вспомогательное оборудование, электрооборудование, системы отопления, энергоснабжения и кондиционирования.
Автомобильная хлебопекарня может эксплуатироваться в любых климатических условиях и температурных режимах. Её производительность – более 400 килограмм готового хлеба ежесуточно.
Освоение личным составом новой техники планируется осуществить в ходе занятий, специальных тренировок и учений которые состоятся в течение периода обучения.