31.01.2022 (08:15)

Новейшие автомобильные хлебопекарни поступили в войска ВВО

Для обеспечения бесперебойного питания личного состава в полевых условиях, в соединения и подразделения материально-технического обеспечения Восточного военного округа (ВВО) в минувшем году поступили новейшие автомобильные хлебопекарни ХПА-0,4.

Хлебопекарня предназначена для выпечки формового пшеничного, ржано-пшеничного и ржаного хлеба на учениях, полевых занятиях, при ликвидации последствий стихийных бедствий и других полевых условиях.

Оборудование хлебопекарни смонтировано на базе автомобильного кузова-фургона. Внутри кузова установлено технологическое и вспомогательное оборудование, электрооборудование, системы отопления, энергоснабжения и кондиционирования.

Автомобильная хлебопекарня может эксплуатироваться в любых климатических условиях и температурных режимах. Её производительность – более 400 килограмм готового хлеба ежесуточно.

Освоение личным составом новой техники планируется осуществить в ходе занятий, специальных тренировок и учений которые состоятся в течение периода обучения.

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